Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Giugliano in Campania indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli per gran parte della giornata. La presenza di nuvole sparse e un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera saranno i tratti distintivi di questa giornata. Le condizioni di umidità si manterranno moderate, mentre il vento soffierà con intensità leggera.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. Il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa che varierà dal 10% al 15%. La mattina si aprirà con temperature che raggiungeranno i 20°C entro le ore centrali, accompagnate da nubi sparse e una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità si manterrà attorno al 58%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà un cambiamento, con l’aumento della copertura nuvolosa che arriverà fino al 76%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo velocità di 11 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un quadro asciutto per le attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che toccherà il 92%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18°C. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e le condizioni generali rimarranno favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento della nuvolosità nel fine settimana, che potrebbe portare a un clima più grigio e fresco.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17° perc. +16.4° Assenti 4.4 N max 5 Tramontana 62 % 1023 hPa 4 poche nuvole +16.3° perc. +15.5° Assenti 4.8 N max 5 Tramontana 60 % 1022 hPa 7 poche nuvole +16.8° perc. +16° Assenti 4.9 NNE max 5.2 Grecale 55 % 1023 hPa 10 nubi sparse +20° perc. +19.2° Assenti 3.3 NO max 2.8 Maestrale 45 % 1022 hPa 13 nubi sparse +21.5° perc. +20.8° Assenti 7.9 ONO max 7.5 Maestrale 42 % 1021 hPa 16 nubi sparse +19.6° perc. +19° Assenti 11.3 ONO max 12.7 Maestrale 53 % 1021 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 6.8 NNO max 7.6 Maestrale 58 % 1022 hPa 22 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° Assenti 5.4 NNE max 5.5 Grecale 55 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:54

