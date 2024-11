Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giugliano in Campania di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 10,6°C. La mattina si aprirà con cieli sereni e una temperatura che salirà fino a 12,9°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,6°C. La sera continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che scenderanno nuovamente, raggiungendo i 10,2°C.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, Giugliano in Campania godrà di un cielo sereno con temperature che varieranno da 10,6°C a 9,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, proveniente da Nord-Est, con raffiche che potranno raggiungere i 27 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 59%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo un massimo di 13,3°C a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a essere moderata, oscillando tra i 14 km/h e i 16 km/h. L’umidità si ridurrà, arrivando al 26%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si prevede una leggera variazione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. Le temperature si manterranno attorno ai 12,5°C. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 30%.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno fino a 10°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori che varieranno tra i 6,8 km/h e i 10,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 44%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania indicano una giornata di Sabato 23 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un fine settimana piacevole e tranquillo.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.2° perc. +8.9° Assenti 15 NE max 25.2 Grecale 61 % 1016 hPa 4 poche nuvole +9.6° perc. +7.3° Assenti 16.3 NE max 26.7 Grecale 55 % 1020 hPa 7 cielo sereno +9.6° perc. +7.4° Assenti 15.6 NE max 25.2 Grecale 50 % 1024 hPa 10 poche nuvole +12.4° perc. +10.5° Assenti 16.5 ENE max 19.3 Grecale 32 % 1027 hPa 13 poche nuvole +13.6° perc. +11.7° Assenti 15.4 ENE max 17.9 Grecale 25 % 1028 hPa 16 nubi sparse +12.5° perc. +10.6° Assenti 9.3 NE max 13.4 Grecale 30 % 1030 hPa 19 cielo sereno +11.2° perc. +9.3° Assenti 10.3 NE max 15.3 Grecale 38 % 1032 hPa 22 cielo sereno +10.2° perc. +8.4° Assenti 7.1 NE max 9.5 Grecale 43 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:37

