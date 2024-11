Previsioni Meteo Giussano: il bollettino per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Giussano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando da un cielo inizialmente coperto a condizioni di sereno nel pomeriggio. La temperatura percepita sarà gradevole, con valori che toccheranno punte di +15,4°C nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +10,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da nord, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un passaggio da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa +12,6°C entro le ore centrali della mattina. Il vento continuerà a soffiare leggero, contribuendo a mantenere un clima fresco e gradevole.

Il pomeriggio porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai +15,4°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo un’atmosfera tranquilla e piacevole. L’umidità scenderà ulteriormente, portando a una sensazione di maggiore comfort.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, ma rimarranno comunque sopra i +10°C. Il cielo continuerà a essere sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1024 hPa, contribuendo a un clima stabile e sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima che si manterrà prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Domani, ci si aspetta un ulteriore innalzamento delle temperature, mentre dopodomani si potrebbero verificare lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nel complesso. La settimana si prospetta quindi all’insegna di un clima mite e stabile, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.4° perc. +9.2° Assenti 3.1 N max 3.3 Tramontana 65 % 1024 hPa 4 cielo coperto +10.2° perc. +8.8° Assenti 3.2 N max 3.6 Tramontana 61 % 1023 hPa 7 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 2.4 NNE max 2.6 Grecale 60 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.8° perc. +12.5° Assenti 2.7 S max 1.4 Ostro 47 % 1022 hPa 13 poche nuvole +15.4° perc. +14.2° Assenti 4 SSE max 3.5 Scirocco 44 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.5° perc. +12.4° Assenti 2.6 SE max 3.1 Scirocco 54 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.9° perc. +10.8° Assenti 4.3 NE max 5.2 Grecale 63 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11° perc. +9.9° Assenti 4.4 NNE max 5.4 Grecale 65 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:54

