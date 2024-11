Previsioni Meteo Giussano: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Giussano per Domenica 3 Novembre si presenteranno con un clima prevalentemente stabile e temperato. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17°C nel tardo mattino, accompagnate da una copertura nuvolosa in diminuzione. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un clima ideale per attività all’aperto. La sera vedrà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Giussano registrerà nubi sparse con una temperatura di 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 34%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4,6 km/h da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno al 70%, e non si prevederanno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 14,1°C con una copertura nuvolosa che scenderà al 54%. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, alle 12:00, il termometro segnerà 17,4°C e il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà sereno con temperature che toccheranno i 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta all’11%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,8 km/h, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. La temperatura scenderà a 14,7°C e l’umidità aumenterà, attestandosi attorno all’79%. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Giussano indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e prevalentemente sereno, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15-17°C e una possibile variazione della copertura nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo periodo favorevole, mentre le temperature notturne tenderanno a rimanere sopra i 10°C, garantendo notti relativamente miti.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.6° perc. +12.8° Assenti 4.1 NNE max 4.1 Grecale 70 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.9° perc. +12.1° Assenti 4.1 NNE max 4.4 Grecale 72 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 3.3 NNE max 3.7 Grecale 73 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° Assenti 3.8 S max 2.9 Ostro 64 % 1027 hPa 13 poche nuvole +17.7° perc. +17.1° Assenti 4.8 S max 3.1 Ostro 60 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16° perc. +15.5° Assenti 4.6 SSE max 6.1 Scirocco 70 % 1025 hPa 19 nubi sparse +14.3° perc. +14° Assenti 0.8 N max 1.3 Tramontana 82 % 1026 hPa 22 poche nuvole +13.4° perc. +13° Assenti 2 N max 2.3 Tramontana 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:03

