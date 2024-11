Previsioni Meteo Giussano: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Lunedì 11 Novembre a Giussano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +9,6°C al mattino fino a un massimo di +14°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 51% e il 70%.

Durante la notte, Giussano godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un’ottima visibilità. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord e Nord Est, con intensità che non supereranno i 5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere circa 13°C entro le ore centrali. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa. I venti saranno leggeri e non ci saranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 14°C, con un cielo ancora sereno e una leggera brezza che renderà l’aria fresca e piacevole. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 52%. Anche in questo intervallo orario, non si registreranno precipitazioni, e il cielo rimarrà privo di nuvole significative.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento graduale delle condizioni meteo. Il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, ma non si prevedono piogge. Le temperature scenderanno fino a circa 10°C e l’umidità aumenterà, portandosi attorno al 68%. I venti rimarranno deboli, con una leggera intensificazione della copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che potrebbe alternare momenti di sereno a fasi di nuvolosità. È consigliabile approfittare di questa giornata di bel tempo per attività all’aperto, prima di eventuali cambiamenti meteo attesi nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Giussano

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.6° perc. +9.5° Assenti 4.7 NNE max 4.8 Grecale 69 % 1024 hPa 4 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 3.5 NNE max 3.8 Grecale 70 % 1024 hPa 7 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 2.4 NE max 3.2 Grecale 68 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.4° perc. +11.3° Assenti 3.6 S max 2.7 Ostro 59 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 4.6 SSE max 4.6 Scirocco 52 % 1023 hPa 16 cielo sereno +12.3° perc. +11.1° Assenti 4.6 SE max 7.6 Scirocco 57 % 1023 hPa 19 cielo sereno +10.7° perc. +9.5° Assenti 2.4 E max 3.5 Levante 66 % 1023 hPa 22 nubi sparse +10.2° perc. +9.1° Assenti 2 E max 3.2 Levante 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:53

