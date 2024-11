Previsioni Meteo Giussano: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Giussano si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante tutta la giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +8,4°C a un massimo di +12,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, rendendo il clima asciutto e favorevole per le attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +9°C. La temperatura percepita sarà simile, e il vento si muoverà lentamente da est, con velocità che non supererà i 3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +11,6°C intorno alle 11:00. La temperatura percepita sarà di circa 10,2°C. Il vento si manterrà debole, con velocità che varierà tra 1,8 km/h e 3,3 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 51% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, con picchi di 12,4°C alle 14:00. La temperatura percepita sarà di circa 10,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8 km/h. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi intorno al 49%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno sui +9°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 30%. La velocità del vento sarà molto contenuta, con valori che non supereranno i 3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori simili. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio eventuali variazioni, poiché le condizioni atmosferiche possono sempre riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° prob. 21 % 1.2 ENE max 4.7 Grecale 65 % 1022 hPa 4 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 25 % 2.5 N max 6.3 Tramontana 64 % 1021 hPa 7 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° prob. 13 % 1.9 ONO max 5.3 Maestrale 65 % 1023 hPa 10 cielo coperto +10.9° perc. +9.5° prob. 7 % 0.5 ONO max 3.8 Maestrale 58 % 1024 hPa 13 cielo coperto +12.2° perc. +10.8° Assenti 4.1 SO max 7.2 Libeccio 50 % 1024 hPa 16 nubi sparse +11° perc. +9.6° Assenti 5.2 SO max 10.4 Libeccio 54 % 1024 hPa 19 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 1.1 NNE max 2.1 Grecale 59 % 1025 hPa 22 nubi sparse +8.6° perc. +8.6° Assenti 3.4 N max 4.2 Tramontana 65 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:52

