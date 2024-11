Previsioni Meteo Giussano: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Giussano si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno fresche, oscillando tra +1,1°C al mattino e un massimo di +7,7°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h, provenienti principalmente da nord-nord ovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +1,2°C. L’umidità si manterrà attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile, attestandosi intorno ai 1024 hPa. La brezza vivace accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +1,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 44%. Le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di una mattinata luminosa, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a +7,7°C, ma la sensazione termica potrebbe risultare leggermente inferiore a causa della presenza del vento. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 52%, e il vento si farà più presente, con velocità che potranno toccare i 3 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai +4°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 43%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, intorno ai 1032 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giussano nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo a partire da Domenica. Le temperature si manterranno fresche, ma non si prevedono precipitazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di momenti di sole, specialmente nelle ore diurne, mentre le serate saranno più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +1.5° perc. -1.5° Assenti 10.2 NNO max 21.2 Maestrale 45 % 1021 hPa 4 cielo sereno +1.2° perc. -1.9° Assenti 10.1 NNO max 20.7 Maestrale 45 % 1024 hPa 7 cielo sereno +1.1° perc. -0.9° Assenti 6.6 NNO max 12.6 Maestrale 44 % 1026 hPa 10 poche nuvole +5.7° perc. +5.7° Assenti 1.9 O max 3.2 Ponente 29 % 1028 hPa 13 nubi sparse +7.7° perc. +7.7° Assenti 1.8 OSO max 2.4 Libeccio 24 % 1028 hPa 16 nubi sparse +5.9° perc. +5.9° Assenti 1.2 O max 1.7 Ponente 31 % 1029 hPa 19 cielo coperto +4.7° perc. +4.7° Assenti 4.1 NNE max 4.5 Grecale 41 % 1032 hPa 22 cielo coperto +4° perc. +2.6° Assenti 5.8 N max 7.1 Tramontana 43 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:43

