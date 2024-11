Previsioni Meteo Giussano: tutti i dettagli per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai +6,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e la velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 2,3 km/h e i 3,3 km/h proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1032 hPa. Non si registreranno precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia del 10%.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno pressoché invariate, con cielo coperto e temperature che varieranno leggermente, arrivando fino a +7,6°C. La velocità del vento continuerà a essere bassa, con valori tra 2,2 km/h e 3,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1028 hPa. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà sostanzialmente, con temperature che si attesteranno attorno ai +7,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno intorno ai 2,4 km/h. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 75%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 20:00. La temperatura si manterrà attorno ai +7,3°C, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 2,5 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 31%. L’umidità salirà ulteriormente, arrivando all’80%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1024 hPa.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, si prevederà un proseguimento delle precipitazioni con pioggia leggera che continuerà fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai +7°C, con una velocità del vento che varierà tra 1,1 km/h e 2,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Durante la mattina, le condizioni di pioggia persisteranno, con temperature che si manterranno intorno ai +7,4°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 0,5 km/h e 4,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo il 93%. Non si prevedono interruzioni delle precipitazioni, con valori di pioggia che si attesteranno tra 0,19 mm e 0,3 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la pioggia che potrebbe diminuire. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,8°C, con una velocità del vento che varierà tra 2,4 km/h e 4,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 92%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella sera, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che si attesteranno intorno ai +7,6°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori intorno ai 1,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 94%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, si continuerà a registrare pioggia leggera con temperature che si attesteranno intorno ai +7,6°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1 km/h e 2,4 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 94%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Durante la mattina, le condizioni di pioggia persisteranno, con temperature che si attesteranno intorno ai +7,8°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori che varieranno tra 2,2 km/h e 3,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo il 93%. Non si prevedono interruzioni delle precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con temperature che si attesteranno intorno ai +9,5°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando a 90%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,2 km/h e 4,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre non si prevedono precipitazioni significative.

Nella sera, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che si attesteranno intorno ai +7,3°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori intorno ai 2,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà ridotta, passando a 5%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’89%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si prevede un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole. La temperatura si attesterà intorno ai +6,5°C, mentre la velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 3,4 km/h e 4,1 km/h. La copertura nuvolosa sarà ridotta, al 11%, e l’umidità si manterrà attorno all’85%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +7,5°C. La velocità del vento sarà debole, con valori che varieranno tra 0,4 km/h e 3,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 69%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con temperature che si attesteranno intorno ai +7,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%, e la velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,4 km/h e 3,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre non si prevedono precipitazioni significative.

Nella sera, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che si attesteranno intorno ai +6,8°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori intorno ai 3,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà ridotta, passando a 8%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%. Non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso, specialmente all’inizio della settimana. Le temperature si manterranno moderate, con valori che oscillano tra i +6°C e i +9°C. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare durante le ore di pioggia.

