Previsioni Meteo Gorgonzola: il bollettino per domani domenica 17 novembre

Domenica 17 Novembre a Gorgonzola si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nuvola che si affaccerà nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 6,0°C durante le prime ore del mattino a un massimo di 12°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà minima nelle ore centrali, mentre la sera porterà un aumento della nuvolosità, con cielo coperto. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali e orientali, con velocità che non supereranno i 4,5 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 6,0°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 4%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 75%. I venti saranno deboli, con una velocità di circa 2,9 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 10°C entro le 10:00. Il cielo rimarrà per lo più sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 12%. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 59%. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 12°C attorno alle 13:00, mantenendosi poi attorno ai 11°C fino alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 5%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, mentre i venti si faranno leggermente più intensi, ma sempre sotto i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà sensibilmente. Il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 7,5°C entro le 22:00, con un aumento dell’umidità che toccherà l’83%. I venti si manterranno leggeri, ma costanti, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorgonzola indicano una giornata inizialmente serena e mite, che si trasformerà in una serata nuvolosa e fresca. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima più fresco e umido nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 2.2 O max 2.8 Ponente 75 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.1° perc. +6.1° Assenti 1.5 NO max 2.1 Maestrale 76 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6° perc. +6° Assenti 1.5 NNO max 1.9 Maestrale 74 % 1018 hPa 10 poche nuvole +10° perc. +8.6° Assenti 2.3 SO max 2.8 Libeccio 59 % 1017 hPa 13 cielo sereno +12° perc. +10.7° Assenti 3.6 SO max 4.4 Libeccio 56 % 1014 hPa 16 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.5 S max 4.8 Ostro 72 % 1013 hPa 19 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.1 ESE max 4.6 Scirocco 79 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 4.5 E max 5.6 Levante 83 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:47

