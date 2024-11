Previsioni Meteo Gorgonzola: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Gorgonzola per Domenica 10 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con un progressivo miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e, successivamente, di cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che toccheranno i 15,3°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,3 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà completamente coperto con una temperatura di circa 10,2°C. L’umidità si attesterà attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 9°C fino all’alba.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da un cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 12,3°C entro le 09:00. La ventilazione sarà debole, con velocità che varieranno tra 0,7 km/h e 3,5 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 65% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 15,3°C alle 13:00. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a sera, con un’ulteriore leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11,6°C alle 18:00. La ventilazione rimarrà leggera, con intensità che non supereranno i 5,1 km/h.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, con valori che scenderanno fino a 10,2°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Gorgonzola indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.1° perc. +9.2° Assenti 2.3 ONO max 2.8 Maestrale 77 % 1024 hPa 4 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 1.6 OSO max 2.6 Libeccio 77 % 1023 hPa 7 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 0.8 ONO max 1.6 Maestrale 78 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.5° perc. +12.5° Assenti 2.3 S max 1.4 Ostro 60 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.3° perc. +14.3° Assenti 2.9 SE max 3 Scirocco 56 % 1021 hPa 16 cielo sereno +12.7° perc. +11.9° Assenti 4.5 ESE max 5.5 Scirocco 71 % 1022 hPa 19 cielo sereno +11.2° perc. +10.4° Assenti 5.9 ENE max 7.4 Grecale 75 % 1023 hPa 22 cielo sereno +10.4° perc. +9.5° Assenti 5.5 ENE max 7.2 Grecale 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.