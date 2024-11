Previsioni Meteo Gorgonzola: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Gorgonzola si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 2,7°C, con un cielo sereno che garantirà una visibilità ottimale. Tuttavia, già dalla mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un clima più grigio e fresco, con temperature che raggiungeranno i 7,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,4 km/h e i 10 km/h, con direzione prevalentemente occidentale.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 2°C. La mattina inizierà con poche nuvole, ma già dalle ore 10:00 si registreranno nubi sparse, con temperature in aumento fino a 7,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 67% intorno alle 13:00. Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 6,8°C, con un’intensificazione della copertura nuvolosa che porterà a un cielo nuvoloso nel tardo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

La sera si presenterà con cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1032 hPa. Le condizioni di umidità si attesteranno attorno al 45%, creando un clima piuttosto umido e fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gorgonzola indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno fresche. Si prevede che la domenica possa portare qualche schiarita, ma le nubi continueranno a dominare il panorama. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, con la possibilità di portare un ombrello a portata di mano per eventuali piogge leggere.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.5° perc. +0° Assenti 8.5 ONO max 16.3 Maestrale 43 % 1021 hPa 4 cielo sereno +2° perc. +0.1° Assenti 6.7 ONO max 12.1 Maestrale 46 % 1023 hPa 7 poche nuvole +1.7° perc. -0.2° Assenti 6.5 O max 10.4 Ponente 48 % 1026 hPa 10 poche nuvole +5.9° perc. +5.9° Assenti 2.9 O max 3.8 Ponente 34 % 1028 hPa 13 nubi sparse +8° perc. +8° Assenti 2.7 O max 4.3 Ponente 28 % 1028 hPa 16 nubi sparse +5.5° perc. +5.5° Assenti 3.2 SO max 3.9 Libeccio 37 % 1029 hPa 19 cielo coperto +4.6° perc. +4.6° Assenti 1.3 NE max 2.3 Grecale 43 % 1031 hPa 22 cielo coperto +4.2° perc. +4.2° Assenti 2.2 N max 2.4 Tramontana 45 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:43

