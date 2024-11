Previsioni Meteo Gorgonzola: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gorgonzola di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 11,8°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero aumento, raggiungendo i 13°C entro le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si manterrà al 100% per gran parte della giornata. Le condizioni di umidità si presenteranno elevate, oscillando tra il 65% e il 80%.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che varieranno da 11,5°C a 11,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 5%.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto. Le temperature si attesteranno tra i 11,2°C e i 14,1°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5-7 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 12-13°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. Non si registreranno piogge, mantenendo così un clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 10,5°C. Il cielo rimarrà coperto, e la velocità del vento si ridurrà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorgonzola nei prossimi giorni indicano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, con la possibilità di qualche pioggia leggera nei giorni successivi. La situazione meteo non subirà variazioni significative, quindi è opportuno tenere in considerazione l’abbigliamento adeguato per affrontare le temperature in calo.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.8° perc. +10.9° Assenti 2.6 SO max 3.4 Libeccio 74 % 1028 hPa 4 cielo coperto +11.5° perc. +10.7° prob. 5 % 5.3 OSO max 7.5 Libeccio 76 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° prob. 5 % 5.4 O max 10.7 Ponente 77 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.7° perc. +12.7° prob. 3 % 4.3 O max 6.6 Ponente 60 % 1027 hPa 13 cielo coperto +13.5° perc. +12.6° Assenti 7.6 SO max 8.6 Libeccio 66 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.5° perc. +11.8° Assenti 5.7 SO max 8.1 Libeccio 74 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.4° perc. +10.6° Assenti 4.1 OSO max 5.2 Libeccio 78 % 1025 hPa 22 cielo coperto +10.7° perc. +9.8° Assenti 2.2 OSO max 3.1 Libeccio 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:55

