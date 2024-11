Previsioni Meteo Gorgonzola: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 8 Novembre, Gorgonzola si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno da un minimo di +9°C durante le prime ore della notte fino a un massimo di +14,7°C nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo il picco di 99% in serata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5,2 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando attorno al 76%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +10°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che passeranno dal 26% all’67%. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo l’atmosfera tranquilla.

Nella mattina, il cielo si schiarirà temporaneamente, con cielo sereno fino alle 09:00, quando la temperatura raggiungerà i +12°C. Tuttavia, già a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà nuovamente, portando a una situazione di cielo coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +14°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a deteriorarsi, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 93%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i +13°C e i +14,7°C. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge, ma l’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +10°C a partire dalle 21:00. L’umidità si attesterà attorno al 76%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gorgonzola indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori simili. Si prevede che il fine settimana porterà un clima simile, con possibili schiarite ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere miglioramenti immediati.

Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:56

