Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Gorizia indicano una giornata caratterizzata da temperature fresche e una variabilità della copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 6°C. La mattina si presenterà con cieli sereni, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 11°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque sopra i 9°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà. La sera porterà un cielo più coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 7°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, Gorizia avrà un cielo prevalentemente sereno con nubi sparse. Le temperature si manterranno tra i 5,5°C e i 6,1°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà intorno all’80%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a 11,8°C a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 68%. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, grazie alla presenza di sole e temperature gradevoli.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 9,4°C. Non si registreranno precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’81%. Il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima fresco.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà sempre più coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7°C, con un’umidità che salirà fino all’89%. Le condizioni di cielo coperto potrebbero persistere anche durante la notte successiva.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorizia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno fresche e un aumento della copertura nuvolosa. Si prevede che le condizioni meteo continueranno a cambiare, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature in calo nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Domenica per godere di un clima favorevole prima dell’arrivo di condizioni più grigie.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +6° perc. +6° Assenti 4.5 ENE max 4.1 Grecale 79 % 1019 hPa 4 cielo sereno +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.6 ENE max 4.5 Grecale 82 % 1018 hPa 7 cielo sereno +6.2° perc. +5.3° Assenti 5.5 ENE max 5.5 Grecale 81 % 1018 hPa 10 cielo sereno +11.1° perc. +10° Assenti 3.9 SSO max 7.7 Libeccio 69 % 1017 hPa 13 poche nuvole +11.6° perc. +10.6° Assenti 5.5 SSO max 8.1 Libeccio 68 % 1015 hPa 16 poche nuvole +8.1° perc. +8.1° Assenti 1.7 S max 3.6 Ostro 86 % 1014 hPa 19 nubi sparse +7.5° perc. +7.5° Assenti 4.1 NE max 5.2 Grecale 88 % 1015 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 4 NE max 4.5 Grecale 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:29

