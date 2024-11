Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Gorizia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli, con un clima che si manterrà mite per gran parte della giornata. I dati meteorologici mostrano una stabilità atmosferica, con poche nuvole che accompagneranno il cielo, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione fino a 10°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un cielo sereno che favorirà un buon abbassamento della temperatura percepita. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h.

Nella mattina, il clima si presenterà fresco, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, oscillando tra il 18% e il 23%, permettendo al sole di splendere e riscaldare l’aria. La velocità del vento continuerà a essere moderata, mantenendosi tra i 9 e i 12 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 16,5°C, con condizioni di cielo prevalentemente sereno e poche nuvole. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre il vento si presenterà leggermente più intenso, con velocità che potranno arrivare fino a 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un cielo che si manterrà sereno o poco nuvoloso. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorizia nei prossimi giorni indicano un clima stabile e mite, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Anche nei giorni successivi, si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.6° perc. +11° Assenti 13.3 ENE max 18.4 Grecale 82 % 1027 hPa 4 poche nuvole +10.5° perc. +9.9° Assenti 12.3 ENE max 17.6 Grecale 85 % 1027 hPa 7 nubi sparse +11° perc. +10.2° Assenti 11.8 ENE max 17.8 Grecale 82 % 1028 hPa 10 poche nuvole +15.5° perc. +14.7° Assenti 10.2 ENE max 15 Grecale 62 % 1027 hPa 13 poche nuvole +16.5° perc. +15.8° Assenti 9.5 ENE max 13.7 Grecale 60 % 1026 hPa 16 poche nuvole +12.4° perc. +11.8° Assenti 9.8 ENE max 10.8 Grecale 79 % 1026 hPa 19 poche nuvole +10.4° perc. +9.7° Assenti 10.2 ENE max 11.1 Grecale 83 % 1027 hPa 22 poche nuvole +9.7° perc. +8.5° Assenti 9.2 ENE max 9 Grecale 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.