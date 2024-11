Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gorizia indicano un Mercoledì 20 Novembre caratterizzato da condizioni di cielo coperto e pioggia leggera. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 9,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con valori che varieranno nel corso della giornata. La mattina porterà con sé piogge intermittenti, mentre nel pomeriggio si assisterà a un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 6,6°C. La sera si presenterà con cieli nuvolosi e temperature in ulteriore calo.

Durante la notte, Gorizia vivrà un clima umido con cielo coperto e temperature stabili attorno ai 9,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,8 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci.

La mattina si aprirà con piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino a metà giornata. Le temperature si manterranno tra i 9°C e i 10°C, con un incremento della velocità del vento che potrà arrivare fino a 16,7 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 95%, contribuendo a un senso di freschezza. Le previsioni del tempo indicano che le piogge si intensificheranno, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,29 mm.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con temperature che scenderanno fino a 6,6°C. Le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità variabile. La direzione del vento si stabilizzerà da Est-Nord Est, con raffiche che potranno superare i 27 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’87%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

La sera porterà cieli nuvolosi e temperature che si attesteranno intorno ai 5°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le condizioni di umidità e vento continueranno a influenzare il clima, con valori di umidità che si manterranno attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Gorizia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità con temperature in calo e possibilità di piogge intermittenti. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con cieli nuvolosi e condizioni di umidità persistente. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° prob. 9 % 2.2 O max 8.5 Ponente 92 % 1000 hPa 4 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 56 % 2 NO max 12 Maestrale 93 % 995 hPa 7 pioggia leggera +10° perc. +9.4° 0.2 mm 6.3 SSO max 16.7 Libeccio 95 % 995 hPa 10 pioggia leggera +9.8° perc. +9.1° 0.29 mm 6.9 ONO max 10.9 Maestrale 92 % 995 hPa 13 pioggia leggera +9.9° perc. +8.6° 0.21 mm 9.4 ENE max 15.6 Grecale 85 % 996 hPa 16 pioggia leggera +7.7° perc. +5.2° 0.26 mm 14.7 ENE max 24.5 Grecale 87 % 998 hPa 19 cielo coperto +5.9° perc. +3.1° prob. 22 % 13.4 E max 25.3 Levante 83 % 1002 hPa 22 cielo coperto +4.6° perc. +2° prob. 15 % 10.7 ENE max 16.2 Grecale 82 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:27

