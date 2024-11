Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gorizia di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso. Durante la notte, si registreranno temperature minime che si attesteranno intorno a 0,4°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà variabile, alternando momenti di cielo sereno a fasi di nubi sparse. Con l’avanzare della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 7,7°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa rimarrà presente, con un’intensità che varierà dal 38% al 46%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 4,7°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a momenti di sole tra le poche nuvole. Tuttavia, la sera porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 2,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In sintesi, le previsioni del tempo per Gorizia mostrano un inizio di giornata fresco e sereno, seguito da un pomeriggio più mite ma nuvoloso, e una sera caratterizzata da un cielo coperto e temperature in calo.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni fresche e nuvolose, con possibilità di ulteriori variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima più freddo troveranno soddisfazione, mentre chi preferisce giornate più soleggiate dovrà attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +0.4° perc. -1.7° prob. 6 % 6.4 ENE max 6 Grecale 86 % 1019 hPa 4 cielo sereno +0.3° perc. -1.6° prob. 2 % 6 ENE max 5.5 Grecale 87 % 1021 hPa 7 poche nuvole +0.9° perc. -1.2° Assenti 6.6 ENE max 6.3 Grecale 84 % 1025 hPa 10 nubi sparse +6.2° perc. +5.3° Assenti 5.5 ENE max 6.9 Grecale 69 % 1028 hPa 13 nubi sparse +7.6° perc. +7.1° Assenti 5 SO max 6 Libeccio 69 % 1028 hPa 16 poche nuvole +3.3° perc. +3.3° Assenti 3.5 E max 5 Levante 83 % 1030 hPa 19 cielo coperto +2.7° perc. +2.7° Assenti 4.6 ENE max 5.3 Grecale 85 % 1032 hPa 22 cielo coperto +2.9° perc. +2.9° Assenti 4.4 NE max 4.9 Grecale 85 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:25

