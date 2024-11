Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Gorizia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi sparse domineranno il panorama, per poi lasciare spazio a schiarite nella sera. Le temperature, sebbene fresche, risulteranno gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. La temperatura si attesterà intorno ai +3,3°C, con una temperatura percepita di +0,6°C. La velocità del vento sarà di circa 10,2 km/h proveniente da Est-Nord Est, rendendo la brezza leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 68% alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +10,7°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7 km/h, con un’intensità che rimarrà leggera. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 47% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai +11,5°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 63%, mentre la velocità del vento si attesterà sui 6 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà parzialmente, con temperature che scenderanno a +5,5°C alle 18:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 23%, e la brezza leggera continuerà a soffiare da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorizia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno fresche e una predominanza di nubi sparse. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un fine settimana con un clima più clemente, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +3.3° perc. +0.6° Assenti 10 ENE max 10.3 Grecale 76 % 1024 hPa 4 nubi sparse +3.2° perc. +0.6° Assenti 10.1 ENE max 10.3 Grecale 75 % 1024 hPa 7 nubi sparse +4.1° perc. +1.7° Assenti 9.6 ENE max 10.9 Grecale 71 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9.7° perc. +8.8° Assenti 7.6 ENE max 11.1 Grecale 51 % 1024 hPa 13 nubi sparse +11.5° perc. +9.9° Assenti 6 ENE max 9.2 Grecale 46 % 1023 hPa 16 nubi sparse +7° perc. +5.5° Assenti 7.8 ENE max 6.9 Grecale 66 % 1024 hPa 19 cielo sereno +5.2° perc. +2.9° Assenti 9.8 ENE max 9.4 Grecale 70 % 1026 hPa 22 nubi sparse +4.8° perc. +2.6° Assenti 9.6 ENE max 8.9 Grecale 72 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:31

