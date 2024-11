Previsioni Meteo Gragnano: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Gragnano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa predominante. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento temporaneo con schiarite. Tuttavia, nel pomeriggio il cielo si presenterà nuovamente coperto, con possibilità di piogge leggere. La sera porterà con sé un ritorno delle precipitazioni, seppur di intensità contenuta.

Nella notte, a partire dalle ore 00:00, Gragnano sarà interessata da pioggia moderata con una temperatura di circa 12,9°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 15,3 km/h da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 18,6 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e si prevederanno accumuli di pioggia di circa 1,78 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente. Alle 07:00, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 13,2°C e una leggera brezza. Tuttavia, già dalle 09:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i 14,9°C. Le previsioni del tempo per il resto della mattina indicano una temperatura massima di 16°C intorno a mezzogiorno, con nubi sparse e una leggera brezza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 15,9°C. Le condizioni di instabilità continueranno, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 30% verso le 18:00. La temperatura percepita scenderà leggermente, attestandosi a 14,3°C.

La sera porterà nuovamente piogge leggere, con temperature che si aggireranno intorno ai 13,6°C. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli di circa 0,3 mm. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 5,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Gragnano nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha programmi all’aperto. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12.7° perc. +12.3° 1.97 mm 14.1 NE max 18 Grecale 87 % 1016 hPa 4 cielo coperto +13.1° perc. +12.5° prob. 70 % 7.9 NNE max 10.8 Grecale 79 % 1016 hPa 7 cielo sereno +13.2° perc. +12.6° prob. 2 % 5.3 NE max 6.8 Grecale 76 % 1017 hPa 10 nubi sparse +15.6° perc. +14.9° Assenti 2.3 SO max 4.2 Libeccio 65 % 1017 hPa 13 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 5.8 O max 7.2 Ponente 61 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° prob. 5 % 4.8 OSO max 5.3 Libeccio 64 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +14.7° perc. +14.1° 0.31 mm 8.7 NO max 9.9 Maestrale 69 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +13.6° perc. +12.9° 0.3 mm 4.6 NO max 5.7 Maestrale 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:42

