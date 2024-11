Previsioni Meteo Gragnano: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Gragnano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la pioggia leggera si intensificherà, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno intorno ai 12°C. La velocità del vento varierà tra i 14,1 km/h e i 19,4 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. La situazione non migliorerà nel corso della mattina, quando si registreranno piogge leggere e moderate, con temperature che si aggireranno attorno ai 12°C e un’umidità che raggiungerà il 75%.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature percepite si manterranno stabili, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 12 km/h. La situazione si protrarrà anche nella sera, con piogge che si intensificheranno nuovamente, portando a un aumento dell’umidità e a temperature che non supereranno i 13°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Gragnano nei prossimi giorni non promettono un netto miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con piogge intermittenti e temperature fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non si stabilizzeranno facilmente. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti e di prepararsi a un clima umido e piovoso nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.7° perc. +10.9° 1.53 mm 14.1 NE max 17.6 Grecale 76 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +12° perc. +11.3° 0.26 mm 19.3 NE max 23.5 Grecale 77 % 1019 hPa 7 cielo coperto +12.3° perc. +11.5° prob. 35 % 17.7 NE max 20.8 Grecale 74 % 1020 hPa 10 cielo coperto +12.7° perc. +11.9° prob. 48 % 14.9 NE max 18.2 Grecale 72 % 1020 hPa 13 pioggia leggera +12.5° perc. +11.8° 0.16 mm 12.7 NE max 14.9 Grecale 78 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +12.5° perc. +12° 0.92 mm 11.2 ENE max 13.2 Grecale 82 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +12.7° perc. +12.2° 0.91 mm 12.1 ENE max 14.8 Grecale 84 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +12.8° perc. +12.3° 0.56 mm 13.9 NE max 15.6 Grecale 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:43

