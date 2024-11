Previsioni Meteo Gragnano: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Gragnano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi diventeranno più dense, portando a un cielo coperto. Infine, la sera si chiuderà con un cielo nuovamente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 2%, garantendo un cielo sereno. Con l’avanzare della mattina, le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14°C intorno alle 10:00, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 54%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,5 km/h e i 8,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà coperto al 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%. I venti, sempre leggeri, soffieranno da ovest, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 13°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, mantenendo la situazione meteorologica stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Gragnano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione ideale per attività all’aperto, a patto di essere preparati a un clima nuvoloso. Domani, si assisterà a condizioni simili, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza cambiamenti drastici nel meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +9.9° Assenti 3.4 E max 3.2 Levante 59 % 1032 hPa 4 cielo sereno +10.8° perc. +9.5° Assenti 5.8 E max 4.9 Levante 59 % 1031 hPa 7 nubi sparse +11.4° perc. +9.9° Assenti 5.5 E max 5 Levante 48 % 1030 hPa 10 nubi sparse +14.3° perc. +13° Assenti 2.5 SSO max 5 Libeccio 47 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.4° perc. +13.2° Assenti 3.8 O max 4.1 Ponente 50 % 1027 hPa 16 nubi sparse +14.3° perc. +13.2° Assenti 0.6 E max 2.2 Levante 55 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.2° perc. +13.3° Assenti 3 SE max 3.6 Scirocco 59 % 1026 hPa 22 nubi sparse +13.8° perc. +13° Assenti 4.4 SE max 5.2 Scirocco 68 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:36

