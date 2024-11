Previsioni Meteo Gravina di Catania: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri e la pressione atmosferica si manterrà su livelli normali.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 69%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 10,5 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno all’82%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a un clima sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 18,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti si presenteranno leggeri, con una velocità di circa 5,2 km/h. L’umidità scenderà, portandosi al 55%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19,1°C, mantenendo il cielo sereno e una leggera brezza. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 3%, e le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con intensità che non supererà i 5,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 9%. I venti si faranno più leggeri, e l’umidità aumenterà leggermente, arrivando all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 14 Novembre a Gravina di Catania si presenteranno favorevoli, con un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature simili e una continua assenza di precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° prob. 4 % 9.3 ONO max 14.3 Maestrale 79 % 1018 hPa 5 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° prob. 4 % 7.5 ONO max 9.1 Maestrale 76 % 1018 hPa 8 cielo sereno +15.9° perc. +15.2° prob. 4 % 5.6 ONO max 8.9 Maestrale 65 % 1019 hPa 11 cielo sereno +18.3° perc. +17.7° Assenti 4.5 OSO max 9.4 Libeccio 57 % 1017 hPa 14 cielo sereno +19° perc. +18.4° Assenti 3.2 SO max 11.3 Libeccio 56 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +15.6° perc. +15.1° 0.12 mm 5.2 E max 9.4 Levante 75 % 1017 hPa 20 cielo sereno +14.8° perc. +14.4° Assenti 2.6 SO max 4.8 Libeccio 80 % 1017 hPa 23 cielo sereno +13.9° perc. +13.5° prob. 1 % 8.3 O max 11.8 Ponente 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:47

