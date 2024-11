Previsioni Meteo Gravina di Catania: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La mattina inizierà con piogge leggere, che continueranno a manifestarsi anche nelle ore successive, portando a una temperatura massima di circa 16,9°C nel pomeriggio. La sera sarà segnata da un incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che si intensificheranno, facendo scendere la temperatura fino a 13,4°C.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e una temperatura di 15,4°C. La velocità del vento sarà debole, intorno ai 1 km/h, proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno al 2%. Proseguendo verso le prime ore della mattina, la situazione non cambierà significativamente, con temperature che varieranno tra 15,3°C e 15,8°C e una leggera pioggia che si farà sentire, con accumuli di circa 0,14 mm.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un aumento della pioggia leggera, con temperature che toccheranno i 16,2°C alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra l’80% e il 90%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,5 km/h. A partire dalle 12:00, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con temperature stabili e una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 42%.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai 16,9°C, con un cielo sempre coperto e una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 36%. Le piogge leggere riprenderanno a manifestarsi, portando accumuli di circa 0,12 mm. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente orientata verso Est.

La sera si preannuncia particolarmente piovosa, con piogge moderate che inizieranno a cadere a partire dalle 18:00. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo i 13,4°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con valori al 100% e accumuli di pioggia che potranno superare i 3 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e moderate, con temperature che si manterranno relativamente miti, ma in calo nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, rendendo il clima più stabile e favorevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° prob. 1 % 0.8 ENE max 3.5 Grecale 76 % 1018 hPa 5 cielo coperto +15° perc. +14.6° prob. 2 % 5 SE max 8 Scirocco 78 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +15.8° perc. +15.4° 0.11 mm 7.3 ESE max 11.8 Scirocco 75 % 1020 hPa 11 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° prob. 29 % 9 E max 12.4 Levante 70 % 1019 hPa 14 cielo coperto +16.9° perc. +16.3° prob. 35 % 10.6 ESE max 12.4 Scirocco 66 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +16° perc. +15.5° 0.12 mm 9.8 E max 14.8 Levante 72 % 1019 hPa 20 pioggia leggera +15.2° perc. +14.8° 0.3 mm 7.2 SE max 12.4 Scirocco 80 % 1019 hPa 23 pioggia moderata +13.4° perc. +13.3° 3.13 mm 2.4 SSO max 7 Libeccio 94 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.