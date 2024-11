Previsioni Meteo Gravina di Catania: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno la mattinata e un graduale miglioramento nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 14,5°C e i 18°C. La presenza di nuvole e pioggia sarà accompagnata da una leggera brezza, con venti provenienti principalmente da est e sud-est.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 98%. La temperatura si manterrà attorno ai 15,2°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento sarà di circa 14 km/h, proveniente da est, e le raffiche potranno raggiungere i 22,8 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 92%, e si prevederanno piccole quantità di pioggia, con accumuli che varieranno tra 0,76 mm e 0,9 mm.

Durante la mattina, le condizioni di pioggia leggera continueranno fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma con una leggera diminuzione della pioggia. Il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a 5,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 73%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si interromperanno e si passerà a poche nuvole, con temperature che toccheranno i 18°C. La velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 71%. Questo trend di miglioramento continuerà fino alle ore 17:00, quando la temperatura scenderà leggermente a 15,8°C.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma senza precipitazioni significative. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo i 10,4 km/h, e l’umidità si manterrà intorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gravina di Catania evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Giovedì e venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero superare i 20°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate più stabili, mentre le piogge di mercoledì rappresenteranno un’eccezione in un contesto di clima più favorevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.87 mm 11.7 ESE max 18.4 Scirocco 90 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.84 mm 6.4 ESE max 10.8 Scirocco 92 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +15.9° perc. +15.8° 0.52 mm 5.1 ESE max 8.8 Scirocco 86 % 1020 hPa 11 pioggia leggera +17.7° perc. +17.5° 0.22 mm 6.7 SE max 8.4 Scirocco 75 % 1020 hPa 14 poche nuvole +17.9° perc. +17.6° prob. 42 % 3.9 S max 7.5 Ostro 71 % 1019 hPa 17 poche nuvole +15.8° perc. +15.6° prob. 31 % 2 S max 4.4 Ostro 82 % 1019 hPa 20 nubi sparse +15° perc. +14.7° prob. 1 % 8 O max 11.8 Ponente 83 % 1020 hPa 23 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° prob. 6 % 10.4 O max 17.1 Ponente 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:48

