Previsioni Meteo Gravina di Catania: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 21,5°C nel pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 37,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con una temperatura che salirà fino a 19,3°C entro le ore 10:00. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 12 km/h e i 23 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della temperatura, che raggiungerà il picco di 21,5°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con solo poche nuvole nel cielo. Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, che porterà a un cielo coperto in sera. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C.

Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 48% e il 75% durante la giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà molto bassa, sotto il 10%.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina di Catania nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una possibile intensificazione della nuvolosità. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori variazioni, ma attualmente non si segnalano eventi meteorologici estremi. Gli abitanti possono quindi godere di una giornata di Mercoledì all’insegna del bel tempo, con un occhio attento alle evoluzioni della sera.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.3° perc. +13.6° prob. 1 % 12.9 ONO max 23.1 Maestrale 68 % 1015 hPa 5 cielo sereno +13.9° perc. +13.1° Assenti 13.4 ONO max 22 Maestrale 68 % 1014 hPa 8 cielo sereno +16.8° perc. +16° Assenti 15 O max 26.7 Ponente 60 % 1013 hPa 11 cielo sereno +20.4° perc. +19.8° Assenti 22.4 O max 33.2 Ponente 51 % 1012 hPa 14 poche nuvole +20.6° perc. +20.2° Assenti 24.2 OSO max 34.6 Libeccio 56 % 1009 hPa 17 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° prob. 10 % 19.6 O max 35.7 Ponente 74 % 1010 hPa 20 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° prob. 4 % 19.6 O max 34.5 Ponente 71 % 1010 hPa 23 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° prob. 4 % 18.9 O max 32 Ponente 75 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:44

