Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno poche nuvole, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un piacevole riscaldamento. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un cielo più coperto, con temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 10,3°C, che si manterrà attorno ai 10°C fino alle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà contenuta, attorno al 14%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 4,9 km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 94%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con temperature che saliranno fino a 17,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà al 7%, garantendo un’ottima visibilità e un clima gradevole. La velocità del vento rimarrà leggera, attorno ai 6,4 km/h, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 47%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa fino al 30%. Le temperature si manterranno attorno ai 15,7°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,4 km/h. L’umidità continuerà a salire, attestandosi intorno al 52%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che si presenterà coperto all’ora di cena. Le temperature scenderanno a circa 12,6°C e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4,8 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%, e la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 34%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima fresco e della natura potranno godere di una piacevole settimana, con temperature che si manterranno nella media stagionale.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Gravina in Puglia

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +9.9° perc. +9.5° Assenti 5.5 ONO max 5.9 Maestrale 93 % 1022 hPa 5 nubi sparse +9.1° perc. +8.3° Assenti 6.5 ONO max 6.8 Maestrale 92 % 1021 hPa 8 poche nuvole +13° perc. +12.3° prob. 4 % 8 ONO max 9.5 Maestrale 74 % 1021 hPa 11 cielo sereno +16.6° perc. +15.6° prob. 4 % 6.2 N max 6.3 Tramontana 51 % 1019 hPa 14 poche nuvole +16.8° perc. +15.7° prob. 1 % 9.1 NE max 7.2 Grecale 46 % 1018 hPa 17 nubi sparse +13.2° perc. +12.3° prob. 5 % 8.5 NE max 14.5 Grecale 64 % 1019 hPa 20 cielo coperto +12.9° perc. +12.1° prob. 25 % 3.7 N max 6.8 Tramontana 70 % 1020 hPa 23 cielo coperto +12.2° perc. +11.5° prob. 33 % 5.5 NNO max 8.8 Maestrale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:38

