Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno piuttosto fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a +8,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 31,8 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra +8,2°C e +11,2°C. Il vento si manterrà fresco, con intensità che oscillerà tra 19,4 km/h e 21,5 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1007 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,6°C e 11,4°C, mentre il vento diminuirà in intensità, passando a 3,7 km/h fino a 12,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, rendendo l’aria più gradevole rispetto alle ore precedenti.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno nuovamente, raggiungendo i +8,7°C. Il vento sarà fresco, con velocità che varierà tra 17,5 km/h e 23 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%, ma la sensazione di freddo sarà mitigata dalla diminuzione della copertura nuvolosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Venerdì e Sabato si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero avvicinarsi ai 15°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.5° perc. +11.3° prob. 2 % 22.7 ONO max 43.1 Maestrale 58 % 1002 hPa 5 cielo coperto +8.8° perc. +5.7° prob. 9 % 21.6 NO max 36.4 Maestrale 81 % 1006 hPa 8 cielo coperto +8.4° perc. +5.1° prob. 2 % 22.3 NO max 31.5 Maestrale 70 % 1009 hPa 11 cielo coperto +10.8° perc. +9.2° prob. 2 % 19.4 NO max 23.5 Maestrale 46 % 1009 hPa 14 nubi sparse +11.2° perc. +9.5° prob. 1 % 8.2 NNO max 8.6 Maestrale 42 % 1009 hPa 17 nubi sparse +9.8° perc. +8.1° prob. 1 % 12.1 SE max 25.5 Scirocco 50 % 1009 hPa 20 poche nuvole +8.9° perc. +5.7° Assenti 23 S max 40.3 Ostro 79 % 1008 hPa 23 poche nuvole +8.7° perc. +6.5° prob. 1 % 13.6 S max 26.5 Ostro 82 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:30

