Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre la mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature in aumento. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con poche nuvole e una leggera diminuzione delle temperature. Infine, la sera porterà un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno su valori freschi.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +7,2°C, con una temperatura percepita di +3,5°C. La velocità del vento sarà di 23,6 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 38,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 93% alle 01:00 e mantenendosi tale fino alle 03:00. Le temperature scenderanno gradualmente, toccando i 6,1°C alle 03:00.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a 5,6°C, con una temperatura percepita di 3,3°C. La situazione meteo continuerà a migliorare, con temperature che raggiungeranno i 10°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si manterrà tra i 10,7 km/h e i 19,4 km/h, sempre da Nord-Nord Ovest, con un’umidità che scenderà fino al 38%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con qualche poca nuvola. Le temperature si attesteranno intorno ai 9,5°C alle 14:00, per poi scendere leggermente a 8,5°C alle 15:00. La velocità del vento diminuirà, passando a 11,9 km/h alle 15:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 48%.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 5°C. La velocità del vento sarà molto leggera, con valori che scenderanno fino a 3,2 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile attorno ai 1034 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno fresche ma gradevoli. La stabilità del clima e il cielo sereno favoriranno attività all’aperto, rendendo il weekend particolarmente piacevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.8° perc. +3.4° prob. 10 % 20.1 NO max 33.4 Maestrale 49 % 1018 hPa 5 nubi sparse +5.2° perc. +2° Assenti 15 NO max 32.3 Maestrale 49 % 1022 hPa 8 cielo sereno +7.6° perc. +4.7° Assenti 16.8 NNO max 28.6 Maestrale 43 % 1026 hPa 11 cielo sereno +10° perc. +7.4° Assenti 19.4 NNO max 24.2 Maestrale 38 % 1028 hPa 14 cielo sereno +9.5° perc. +7.2° Assenti 16.1 N max 18.4 Tramontana 42 % 1030 hPa 17 poche nuvole +6.4° perc. +5° Assenti 7.3 N max 9.1 Tramontana 57 % 1032 hPa 20 cielo sereno +5.7° perc. +4.8° Assenti 5.2 O max 5.5 Ponente 58 % 1034 hPa 23 cielo sereno +5° perc. +5° Assenti 3.2 O max 3.9 Ponente 60 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:29

