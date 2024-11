Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gravina in Puglia di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i +8,5°C e i +18°C. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere i 63,1 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, con valori che toccheranno il 87% in serata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +10,2°C e una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento si manterrà attorno ai 16 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,1 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno all’84%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a +17,6°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 30,1 km/h con raffiche fino a 63,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, e non si prevedono piogge. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori intorno al 5%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura massima si stabilirà attorno ai +15,8°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 24,4 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 67%, e l’umidità si attesterà intorno al 71%. Le nubi copriranno completamente il cielo, rendendo il clima piuttosto grigio.

In sera, il cielo si presenterà ancora nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a +8,5°C. I venti si faranno più freschi, con velocità di circa 20,9 km/h. L’umidità continuerà a essere alta, raggiungendo il 76%, e la probabilità di pioggia rimarrà intorno al 39%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gravina in Puglia indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.3° perc. +10.7° prob. 12 % 17.1 S max 36.2 Ostro 84 % 1004 hPa 5 cielo coperto +13.6° perc. +13° prob. 5 % 18.3 SSO max 36 Libeccio 77 % 1002 hPa 8 cielo coperto +16.2° perc. +15.5° prob. 5 % 25 SO max 51 Libeccio 65 % 1003 hPa 11 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° prob. 5 % 22.1 SO max 52.7 Libeccio 67 % 1002 hPa 14 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° prob. 67 % 28.8 OSO max 53 Libeccio 64 % 1002 hPa 17 nubi sparse +11.6° perc. +10.7° prob. 55 % 14.9 NO max 31.6 Maestrale 73 % 1007 hPa 20 nubi sparse +9.6° perc. +7.1° prob. 17 % 18.5 NO max 30.8 Maestrale 78 % 1011 hPa 23 cielo coperto +8.5° perc. +5.4° prob. 39 % 20.9 NNO max 29.3 Maestrale 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:29

