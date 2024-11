Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Gravina in Puglia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 10,4°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 18,3°C intorno a mezzogiorno, accompagnata da nubi sparse e una leggera brezza. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 15°C, mentre nel corso della sera si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, il meteo a Gravina in Puglia si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa 10,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6,2 km/h da Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12,7°C alle 08:00 e i 18,3°C a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con punte di 14,2 km/h e una direzione che varierà principalmente da Sud a Sud Ovest. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 46%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole. Le temperature si manterranno tra i 15°C e i 18°C, con una leggera diminuzione verso le ore 17:00. La velocità del vento sarà tesa, con raffiche che potranno arrivare fino a 36,6 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 65%.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si intensificheranno. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, mentre la velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, con una pressione atmosferica che scenderà leggermente a 1011 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, specialmente nella sera di Martedì, che potrebbe anticipare un cambiamento nelle condizioni meteorologiche nei giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una giornata piacevole, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali variazioni nelle previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +10.2° perc. +9.5° prob. 2 % 4.6 SSO max 5.4 Libeccio 86 % 1014 hPa 5 poche nuvole +9.7° perc. +9.2° prob. 1 % 5.5 SSO max 8.1 Libeccio 86 % 1014 hPa 8 poche nuvole +12.7° perc. +11.9° Assenti 8.7 S max 13.4 Ostro 74 % 1015 hPa 11 nubi sparse +17.2° perc. +16.4° Assenti 13.3 SSO max 21.9 Libeccio 54 % 1013 hPa 14 poche nuvole +17.8° perc. +16.9° Assenti 17.8 OSO max 25.5 Libeccio 48 % 1011 hPa 17 poche nuvole +13° perc. +12.1° Assenti 13.1 OSO max 28.7 Libeccio 65 % 1012 hPa 20 nubi sparse +12.6° perc. +11.7° Assenti 13.4 SO max 26.5 Libeccio 68 % 1012 hPa 23 nubi sparse +11.8° perc. +11° Assenti 14.8 SO max 30 Libeccio 73 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:31

