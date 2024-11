Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Gravina in Puglia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno da un minimo di +6,3°C durante la notte a un massimo di +16,2°C nel primo pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si manterrà bassa, con poche nuvole al mattino e nel pomeriggio, mentre la sera si assisterà a un incremento della nuvolosità. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +6,3°C e un’umidità che aumenterà fino al 52%. La brezza leggera proveniente da sud garantirà un clima gradevole, rendendo la notte tranquilla e fresca.

Nella mattina, il sole farà capolino con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i +10,3°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata al 13%, garantendo ampie schiarite. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero da sud, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si farà più caldo, con temperature che toccheranno il picco di +16,2°C intorno alle 13:00. Le nuvole saranno poche, con una copertura che non supererà il 10%. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nella copertura nuvolosa, con l’aumento delle nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai +9,5°C entro le 23:00. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 83%, mentre il vento si manterrà debole e proveniente da ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, ma senza significative precipitazioni. Pertanto, gli abitanti e i visitatori potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto, almeno fino a quando non si verificheranno cambiamenti più significativi.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.4° perc. +5.5° Assenti 5.5 S max 6 Ostro 50 % 1025 hPa 5 cielo sereno +6.4° perc. +6.4° Assenti 3.6 S max 4.1 Ostro 54 % 1024 hPa 8 poche nuvole +10.3° perc. +8.7° Assenti 3.7 S max 5 Ostro 52 % 1024 hPa 11 poche nuvole +14.9° perc. +13.8° Assenti 3.7 SO max 7.5 Libeccio 51 % 1022 hPa 14 cielo sereno +16.1° perc. +15.2° Assenti 3.3 S max 7.7 Ostro 54 % 1022 hPa 17 poche nuvole +11.5° perc. +10.5° Assenti 2.8 SE max 3.6 Scirocco 67 % 1023 hPa 20 nubi sparse +10.1° perc. +9.2° Assenti 3.7 O max 4 Ponente 77 % 1024 hPa 23 poche nuvole +9.5° perc. +9.5° Assenti 3.5 O max 3.6 Ponente 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:28

