Previsioni Meteo Grosseto: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Grosseto di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 11,7°C e i 18,6°C durante la giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord-Est, con intensità che varierà da brezza leggera a moderata.

Nella notte, il meteo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima relativamente sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,7°C, con una leggera diminuzione prevista nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 14%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’89%. I venti soffieranno da Est-Nord Est a una velocità di circa 6,8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno fino a 14,1°C alle 08:00, per poi raggiungere un massimo di 18,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 10 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque alta, attorno al 62%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa varierà dal 31% al 75%, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord-Est, mantenendo una velocità di circa 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un cambiamento nel meteo, con l’arrivo di piogge leggere intorno alle 22:00. Le temperature scenderanno a 12°C, e la copertura nuvolosa rimarrà attorno al 63%. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’87%, mentre i venti si attenueranno leggermente.

In conclusione, le previsioni meteo per Grosseto di Lunedì 18 Novembre evidenziano una giornata variabile, con un clima mite e nuvoloso, e la possibilità di piogge leggere in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, suggerendo di prepararsi a un clima più fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Grosseto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.5° perc. +11° Assenti 8.3 NE max 8.2 Grecale 90 % 1012 hPa 5 nubi sparse +11.9° perc. +11.5° Assenti 9 NE max 8.9 Grecale 89 % 1011 hPa 8 cielo coperto +14.1° perc. +13.7° prob. 2 % 8.2 NNE max 10 Grecale 80 % 1012 hPa 11 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° Assenti 6.6 NE max 8.3 Grecale 65 % 1012 hPa 14 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° prob. 4 % 9.4 NNE max 10.4 Grecale 61 % 1011 hPa 17 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° prob. 4 % 11.6 NE max 15.1 Grecale 78 % 1012 hPa 20 nubi sparse +13° perc. +12.5° prob. 4 % 8.9 NE max 10 Grecale 83 % 1013 hPa 23 nubi sparse +12° perc. +11.5° prob. 9 % 8 NNE max 7.7 Grecale 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:48

