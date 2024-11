Previsioni Meteo Grosseto: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grosseto di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le nubi si intensificheranno, portando a una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da est. Nella mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, ma il cielo rimarrà comunque nuvoloso. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno, con una leggera diminuzione della velocità del vento.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa e temperature stabili attorno ai 14-15°C. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%. La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno sui 13°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da est, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Grosseto non evidenziano cambiamenti significativi. Martedì e Mercoledì si prevede un cielo simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera instabilità atmosferica. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Grosseto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.8° perc. +9.8° Assenti 6.2 E max 7.1 Levante 69 % 1030 hPa 5 nubi sparse +9.8° perc. +9.1° Assenti 6.6 ENE max 7.1 Grecale 73 % 1029 hPa 8 nubi sparse +11.4° perc. +10.4° prob. 6 % 5.7 E max 7.8 Levante 67 % 1029 hPa 11 nubi sparse +14.2° perc. +13.2° prob. 4 % 8.7 SE max 15.8 Scirocco 60 % 1027 hPa 14 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 11.4 SE max 16.3 Scirocco 65 % 1025 hPa 17 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 7.8 SE max 9.5 Scirocco 79 % 1025 hPa 20 cielo coperto +13° perc. +12.4° prob. 10 % 5.5 E max 7.2 Levante 77 % 1025 hPa 23 cielo coperto +13.7° perc. +13.2° Assenti 8 E max 12.8 Levante 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:44

