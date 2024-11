Previsioni Meteo Grosseto: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Grosseto si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per gran parte della giornata. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano che le temperature oscilleranno tra i 12,3°C e i 18,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà il tutto.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con una temperatura di +13,7°C e un’umidità del 74%. Con il passare delle ore, si assisterà a un progressivo aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 95% intorno alle 04:00. Le temperature continueranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 12,5°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 88% e il 99%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 18,5°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55-77%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con il cielo che rimarrà coperto e le temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,9°C alle 15:00. L’intensità del vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 2,6 km/h. Anche l’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 54% e il 68%.

Con l’arrivo della sera, si prevede un parziale miglioramento, con il cielo che si schiarirà e passerà a condizioni di cielo sereno o poche nuvole. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 14,2°C alle 20:00. L’umidità rimarrà attorno al 73%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grosseto nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 20°C. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di queste giornate più favorevoli, mentre le condizioni di meteo attuali invitano a prepararsi per una giornata nuvolosa e umida.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Grosseto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.2° perc. +12.5° Assenti 6.4 NE max 6 Grecale 75 % 1024 hPa 5 cielo coperto +12.5° perc. +11.8° Assenti 6.7 NE max 6.3 Grecale 76 % 1024 hPa 8 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 4.9 NE max 5.2 Grecale 68 % 1025 hPa 11 cielo coperto +18° perc. +17.3° Assenti 1.2 NE max 2.1 Grecale 56 % 1024 hPa 14 cielo coperto +18.6° perc. +18° Assenti 2 SO max 1.3 Libeccio 56 % 1023 hPa 17 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° Assenti 0.9 NO max 1.7 Maestrale 68 % 1024 hPa 20 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 5 NE max 4.6 Grecale 73 % 1024 hPa 23 nubi sparse +13.6° perc. +12.9° Assenti 6 NE max 5.6 Grecale 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:59

