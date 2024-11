Previsioni Meteo Grosseto: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Grosseto per Venerdì 22 Novembre si presenteranno con un inizio piuttosto instabile, caratterizzato da piogge leggere durante la notte e un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno relativamente miti, con valori che varieranno da un minimo di 7,7°C a un massimo di 17,4°C. La presenza di nuvolosità e venti sostenuti influenzerà la percezione termica, rendendo l’atmosfera più fresca, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,4°C, con una temperatura percepita di 17,1°C. I venti soffieranno da Sud Ovest a velocità di 36,6 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 49,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli di pioggia che si attesteranno attorno a 0,54 mm. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 71%.

Con l’arrivo della mattina, il meteo inizierà a mostrare segni di miglioramento. Le piogge si attenueranno e il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che varieranno da 16°C a 15,1°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, ma la velocità si ridurrà a circa 36 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo più sereno nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 16,4°C. La temperatura percepita sarà di circa 14,7°C, mentre i venti si attenueranno ulteriormente, con velocità che scenderanno a 17,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 25%, creando condizioni favorevoli per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno della nuvolosità, con nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 8,3°C. I venti rimarranno leggeri, con una velocità di circa 11,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con accumuli minimi previsti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grosseto indicano un Venerdì 22 Novembre caratterizzato da un inizio instabile con piogge leggere, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno miti, ma la percezione termica sarà influenzata dai venti sostenuti. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il fine settimana più gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.8° perc. +16.4° 0.33 mm 17.8 SO max 30 Libeccio 73 % 997 hPa 5 cielo coperto +17.5° perc. +17° prob. 51 % 21.3 OSO max 46.9 Libeccio 66 % 997 hPa 8 cielo coperto +14.8° perc. +13.6° prob. 35 % 44.2 ONO max 61.2 Maestrale 49 % 1001 hPa 11 nubi sparse +15.8° perc. +14.5° prob. 17 % 21.8 NO max 25.1 Maestrale 40 % 1003 hPa 14 cielo sereno +15.9° perc. +14.4° Assenti 15.5 NO max 18.7 Maestrale 29 % 1005 hPa 17 cielo sereno +11.6° perc. +9.8° Assenti 9.4 NO max 10.4 Maestrale 37 % 1009 hPa 20 pioggia leggera +10° perc. +8.2° 0.19 mm 8.2 N max 8.4 Tramontana 41 % 1012 hPa 23 nubi sparse +7.7° perc. +5.6° Assenti 11.2 NNE max 11.5 Grecale 38 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:45

