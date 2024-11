Previsioni Meteo Grosseto: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Grosseto giovedì 7 novembre si presenteranno con un’alternanza di nubi sparse e cielo coperto, senza precipitazioni significative. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 96%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un lieve miglioramento, con temperature che saliranno fino a 19°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa si manterrà tra il 60% e il 92%. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque sopra i 15°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 13°C.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno da 13,3°C a 11,8°C. La velocità del vento si manterrà tra i 9 km/h e i 10,1 km/h, con direzione nord-est. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 69% e il 96%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 19°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, mantenendosi attorno ai 5-9 km/h. La copertura nuvolosa varierà dal 62% al 60%, permettendo qualche schiarita.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo tornerà a essere più coperto, con temperature che scenderanno da 19,4°C a 15,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord-est, con velocità che si attesterà attorno ai 4,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, le temperature continueranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà tra il 61% e il 79%, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Grosseto nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima piuttosto stabile. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, anche se sarà consigliabile vestirsi a strati per affrontare le escursioni termiche tra giorno e notte.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Grosseto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 9.3 NE max 9.1 Grecale 77 % 1027 hPa 5 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 10.1 NE max 9.9 Grecale 80 % 1028 hPa 8 nubi sparse +14.1° perc. +13.4° Assenti 9.1 NE max 10.7 Grecale 71 % 1028 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° Assenti 6.2 NE max 7.5 Grecale 58 % 1028 hPa 14 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° Assenti 5.9 NNE max 8.1 Grecale 56 % 1027 hPa 17 nubi sparse +15.5° perc. +14.9° Assenti 8.2 NE max 8.6 Grecale 72 % 1027 hPa 20 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° Assenti 8.4 NE max 8.1 Grecale 77 % 1027 hPa 23 nubi sparse +13.1° perc. +12.5° Assenti 9.3 NE max 9 Grecale 78 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:57

