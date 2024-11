Previsioni Meteo Grottaglie: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grottaglie di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. La temperatura percepita sarà inferiore rispetto a quella reale, a causa di un vento che si prevede moderato e fresco. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che varieranno nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che scenderà fino a +15,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 30,3 km/h da Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 48,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1002 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura si attesterà intorno ai 12,3°C alle ore 06:00, con un vento che soffierà a 23 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%. Proseguendo fino a mezzogiorno, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 14,2°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,9°C alle ore 15:00. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con una diminuzione della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, ma rimarrà comunque presente, creando una sensazione di freschezza.

La sera porterà un cambiamento parziale, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 12,2°C alle ore 21:00, con un vento che continuerà a soffiare da Sud a una velocità di 21,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Grottaglie di Giovedì 21 Novembre evidenziano una giornata fresca e ventosa, con un cielo prevalentemente coperto che si schiarirà solo parzialmente nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il freddo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.3° perc. +14.3° prob. 2 % 30.3 O max 48.9 Ponente 55 % 1002 hPa 5 cielo coperto +13.7° perc. +12.6° prob. 9 % 21.4 NNO max 37.3 Maestrale 55 % 1004 hPa 8 cielo coperto +12.2° perc. +11.1° Assenti 28.8 NNO max 38.4 Maestrale 61 % 1008 hPa 11 cielo coperto +14.2° perc. +12.8° Assenti 20.1 NNO max 23.5 Maestrale 46 % 1009 hPa 14 cielo coperto +13.4° perc. +12° Assenti 11.4 N max 10.6 Tramontana 45 % 1009 hPa 17 cielo coperto +12° perc. +10.7° Assenti 8.3 E max 11.7 Levante 56 % 1010 hPa 20 nubi sparse +11.3° perc. +10.3° Assenti 17 S max 35.3 Ostro 69 % 1010 hPa 23 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 18.6 S max 33.9 Ostro 79 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:27

