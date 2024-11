Previsioni Meteo Grottaglie: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 11 Novembre, Grottaglie si troverà a vivere condizioni meteo variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a cieli sereni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i +11,2°C e i +17,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 25,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo a Grottaglie presenteranno piogge leggere, con una temperatura che si aggirerà intorno ai +13,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 31%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%. La velocità del vento sarà di circa 11,9 km/h da nord, con raffiche che potranno raggiungere i 21 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni. Le piogge si esauriranno e si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che si attesterà intorno al 41%. Le temperature saliranno, raggiungendo i +17,2°C entro le ore 11:00. Il vento continuerà a soffiare da nord-nord est, con una velocità di circa 15,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +12,8°C alle ore 16:00. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre il vento si farà più vivace, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,6 km/h. Questo sarà il momento migliore della giornata per godere di attività all’aperto, grazie alla stabilità delle condizioni meteo.

La sera porterà cieli sereni e temperature in ulteriore diminuzione, con valori che si attesteranno intorno ai +11,2°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con intensità che varierà tra 11,1 km/h e 12,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie indicano un Lunedì 11 Novembre caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un netto miglioramento con cieli sereni nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti, ma per ora si prospetta una settimana prevalentemente stabile.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° prob. 26 % 12.1 N max 21.9 Tramontana 80 % 1019 hPa 5 poche nuvole +12.2° perc. +11.5° prob. 20 % 10 NNE max 12.5 Grecale 78 % 1019 hPa 8 nubi sparse +15.4° perc. +14.4° prob. 15 % 12.7 NNE max 15.7 Grecale 52 % 1021 hPa 11 nubi sparse +17.2° perc. +16.2° prob. 11 % 15.4 NNE max 15.7 Grecale 45 % 1020 hPa 14 cielo sereno +15.9° perc. +14.7° Assenti 18.4 NNE max 17.8 Grecale 47 % 1020 hPa 17 cielo sereno +12.1° perc. +11° Assenti 13.4 NNE max 25.4 Grecale 62 % 1021 hPa 20 cielo sereno +11.7° perc. +10.4° Assenti 12.3 NNE max 22 Grecale 58 % 1021 hPa 23 cielo sereno +11.2° perc. +9.9° Assenti 11.9 NNE max 17.1 Grecale 60 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:33

