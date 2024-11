Previsioni Meteo Grottaglie: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grottaglie di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C durante la notte e saliranno fino a raggiungere i 19,7°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, nonostante l’umidità che si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo sarà sereno o con nubi sparse, con temperature che varieranno tra 12,7°C e 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, intorno all’8% all’inizio, per poi aumentare fino al 63% verso le prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà tra i 6,8 km/h e i 7,9 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si attesterà attorno all’87%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 46% entro le 12:00. I venti rimarranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 7,5 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 49%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si prevede un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 90% alle 13:00, per poi diminuire leggermente nel corso delle ore successive. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 12,9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 68%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, superando il 95% nelle ore serali. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76% entro la mezzanotte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e venti leggeri. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere qualche giorno in più.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13° perc. +12.7° Assenti 7.5 N max 8 Tramontana 89 % 1025 hPa 5 nubi sparse +12.7° perc. +12.4° Assenti 6.9 NNO max 7.1 Maestrale 88 % 1026 hPa 8 nubi sparse +16.7° perc. +16.2° Assenti 7.5 N max 8.5 Tramontana 67 % 1027 hPa 11 nubi sparse +19.2° perc. +18.5° Assenti 4 NE max 5.6 Grecale 50 % 1027 hPa 14 nubi sparse +19.4° perc. +18.7° Assenti 5.2 ENE max 7.2 Grecale 51 % 1026 hPa 17 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 8.8 NNE max 11.7 Grecale 71 % 1027 hPa 20 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° Assenti 6.5 NNE max 7.2 Grecale 73 % 1028 hPa 23 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 6.1 N max 6.4 Tramontana 76 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:38

