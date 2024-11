Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grottaglie di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 13,9°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con una percentuale di nuvole che non supererà il 30%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est garantirà un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 51%, mentre la velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4,4 km/h e i 6,7 km/h. La giornata si presenterà quindi ideale per attività all’aperto, grazie anche alla bassa probabilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 15,8°C alle 16:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con solo poche nuvole che non influenzeranno il comfort climatico. L’intensità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in una fascia di brezza leggera.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, raggiungendo i 13,5°C entro la 23:00. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e fresca. L’umidità si attesterà attorno al 73%, mantenendo un’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Questo trend di bel tempo potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto e momenti di relax. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.5° perc. +13° Assenti 6 NNE max 7.1 Grecale 80 % 1028 hPa 5 cielo sereno +13° perc. +12.6° Assenti 6.8 NNE max 7.5 Grecale 83 % 1028 hPa 8 cielo sereno +16.9° perc. +16.4° prob. 1 % 6.7 NNE max 8 Grecale 68 % 1029 hPa 11 cielo sereno +19.2° perc. +18.6° Assenti 3.9 NNE max 5.5 Grecale 52 % 1028 hPa 14 cielo sereno +19° perc. +18.4° Assenti 6.3 NE max 7 Grecale 55 % 1028 hPa 17 poche nuvole +15.1° perc. +14.4° Assenti 9 NNE max 12 Grecale 70 % 1028 hPa 20 cielo sereno +14.1° perc. +13.4° Assenti 7.8 NNE max 8.4 Grecale 72 % 1028 hPa 23 cielo sereno +13.5° perc. +12.8° Assenti 7.7 N max 7.8 Tramontana 73 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:37

