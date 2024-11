Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grottaglie di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione percepita a causa del vento. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est con intensità variabile.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 16,9°C intorno alle 11:00. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 98%, e il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 17,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 10%. Il vento, sempre da Nord Est, si presenterà con intensità vivace, raggiungendo punte di 25 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 66%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà coperto, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, passando a 90%. Il vento si calmerà, con velocità che scenderanno a circa 8,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 64%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero miglioramento, con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno comunque fresche. Gli amanti del clima più mite dovranno pazientare, poiché le temperature non subiranno significative variazioni nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.1° perc. +12.2° Assenti 18.9 NNE max 29.1 Grecale 65 % 1020 hPa 5 cielo coperto +13.3° perc. +12.5° Assenti 16 NNE max 26.2 Grecale 69 % 1021 hPa 8 cielo coperto +14.8° perc. +13.9° prob. 1 % 18.9 NE max 23.1 Grecale 62 % 1022 hPa 11 cielo coperto +16.9° perc. +16.2° Assenti 17.5 NE max 16 Grecale 58 % 1021 hPa 14 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° prob. 10 % 19.4 NE max 23.7 Grecale 66 % 1020 hPa 17 cielo coperto +14.1° perc. +13.2° prob. 7 % 16.4 NE max 25.2 Grecale 63 % 1020 hPa 20 cielo coperto +14° perc. +13.1° Assenti 11.6 NE max 20.2 Grecale 62 % 1019 hPa 23 nubi sparse +12.4° perc. +11.5° Assenti 8.1 NNE max 9.5 Grecale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:32

