Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

Le previsioni meteo per Grottaglie di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera diminuzione prevista nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 24,7 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 15°C intorno a mezzogiorno. La brezza vivace proveniente da nord contribuirà a mantenere l’aria fresca e gradevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 55%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1020 hPa, favorendo un clima sereno e asciutto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. Anche in questa fascia oraria, il vento continuerà a soffiare moderato, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una notte limpida. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti che si attenueranno ulteriormente. L’umidità aumenterà, ma senza portare a fenomeni di condensa o nebbia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie di Sabato 16 Novembre si presenteranno favorevoli, con una giornata caratterizzata da un clima mite e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie uscite.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.4° perc. +10.3° prob. 16 % 24.5 N max 43.3 Tramontana 68 % 1019 hPa 5 nubi sparse +10.5° perc. +9.5° prob. 9 % 18.1 NNO max 34.4 Maestrale 73 % 1020 hPa 8 cielo sereno +13.4° perc. +12.4° Assenti 20.6 N max 27.8 Tramontana 63 % 1021 hPa 11 poche nuvole +15.1° perc. +14.1° Assenti 23 NNO max 24.5 Maestrale 53 % 1020 hPa 14 cielo sereno +14.3° perc. +13.3° Assenti 23 N max 25.3 Tramontana 56 % 1020 hPa 17 cielo sereno +11.1° perc. +10.2° Assenti 11.8 NNO max 22.9 Maestrale 73 % 1020 hPa 20 cielo sereno +10.2° perc. +9.3° Assenti 10.3 NNO max 15.6 Maestrale 80 % 1020 hPa 23 cielo sereno +9.8° perc. +8.6° Assenti 8.5 NNO max 9.7 Maestrale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:30

