Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Grottaglie di Sabato 23 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 9,7°C, con un vento forte proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà, portando a una mattina serena e soleggiata, ideale per attività all’aperto.

Durante la mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12,1°C intorno alle 10:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, e l’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 29%. Il vento, sebbene fresco, non risulterà particolarmente fastidioso, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 9,6°C. Anche in questa fase della giornata, il cielo si presenterà con poche nuvole e una buona visibilità. La velocità del vento diminuirà, passando a una brezza tesa, con raffiche che non supereranno i 30,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7,7°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, rendendo l’atmosfera piacevole per una passeggiata o per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, e il vento, sebbene presente, non risulterà eccessivamente forte. Questo scenario favorirà attività all’aperto e momenti di relax, rendendo il weekend particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.1° perc. +8.2° Assenti 26.8 NNO max 43.2 Maestrale 41 % 1016 hPa 5 nubi sparse +9.3° perc. +5.4° Assenti 33.7 NNO max 52.6 Maestrale 36 % 1020 hPa 8 cielo sereno +10.9° perc. +8.9° Assenti 33.7 N max 44.7 Tramontana 32 % 1025 hPa 11 cielo sereno +12.3° perc. +10.4° Assenti 27.3 N max 33.9 Tramontana 29 % 1027 hPa 14 poche nuvole +11.8° perc. +10.1° Assenti 23.5 N max 30.9 Tramontana 39 % 1029 hPa 17 poche nuvole +9° perc. +7° Assenti 13.1 N max 25.2 Tramontana 46 % 1031 hPa 20 cielo sereno +8.4° perc. +6.8° Assenti 9.5 N max 11.1 Tramontana 48 % 1033 hPa 23 cielo sereno +7.7° perc. +6.3° Assenti 7.9 NNO max 8.3 Maestrale 51 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:26

