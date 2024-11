Previsioni Meteo Guidonia: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Guidonia si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la mattina sarà dominata da un cielo coperto, mentre nel pomeriggio ci sarà un miglioramento temporaneo con schiarite. Tuttavia, la sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,1°C nel primo pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteo saranno di nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 82%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 6,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 9,3°C a 17°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 95% intorno alle 09:00, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una brezza leggera. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 38% entro le 11:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. A partire dalle 13:00, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura massima di 18,1°C. Tuttavia, a partire dalle 14:00, si prevede un ritorno delle nubi sparse, con una copertura che si attesterà attorno al 33%. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 13,4°C alle 16:00.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 10,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 96% alle 21:00. Il vento continuerà a soffiare da Est – Nord Est, con velocità che varieranno tra 8,7 km/h e 10,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Guidonia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con possibili schiarite intermittenti. Le temperature si manterranno su valori miti, ma si prevede un abbassamento delle stesse nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.1° perc. +9.9° Assenti 7.2 NE max 7.8 Grecale 65 % 1018 hPa 4 cielo coperto +10° perc. +8.8° Assenti 8.1 ENE max 10 Grecale 65 % 1018 hPa 7 cielo coperto +10.1° perc. +8.8° Assenti 7.9 NE max 10.1 Grecale 63 % 1018 hPa 10 cielo coperto +15.9° perc. +14.6° Assenti 6.4 NE max 9 Grecale 42 % 1017 hPa 13 cielo sereno +18.1° perc. +16.9° Assenti 5.3 N max 8.3 Tramontana 35 % 1016 hPa 16 nubi sparse +13.4° perc. +12.2° Assenti 8.6 NE max 10.2 Grecale 53 % 1016 hPa 19 cielo coperto +10.9° perc. +9.6° Assenti 10.6 ENE max 14.4 Grecale 60 % 1018 hPa 22 cielo coperto +9.6° perc. +8.3° Assenti 9.2 NE max 11.5 Grecale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:48

