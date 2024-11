Previsioni Meteo Guidonia: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Guidonia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +8,1°C. La mattina non porterà miglioramenti significativi, con temperature che si attesteranno intorno ai +12°C e una copertura nuvolosa che rimarrà alta. Nel pomeriggio, si registreranno nubi sparse, ma il cielo rimarrà perlopiù coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di +14,2°C. La sera vedrà un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera prevista.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Guidonia avrà un cielo coperto al 100%, con temperature che si aggireranno intorno ai +11°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 24,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 63%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da +8,1°C a +13,2°C. La velocità del vento sarà più contenuta, ma ci si aspetta comunque una leggera brezza. L’umidità scenderà gradualmente, raggiungendo il 44% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un passaggio a nubi sparse, con temperature che toccheranno i 14,2°C. Tuttavia, il cielo rimarrà per lo più coperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 40%. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,3 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 10,5°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 69%. Le precipitazioni saranno moderate, con valori che potranno raggiungere 1,3 mm di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedonia nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da nuvole e pioggia, si prevede un miglioramento per Venerdì, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, il fine settimana potrebbe portare nuovamente condizioni di instabilità, con possibili piogge. Sarà quindi importante monitorare le previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.4° perc. +9.2° Assenti 2.6 NO max 18.3 Maestrale 65 % 1004 hPa 4 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.2 NE max 6 Grecale 70 % 1005 hPa 7 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.2 NE max 4.2 Grecale 76 % 1008 hPa 10 cielo coperto +12.3° perc. +11.2° Assenti 3.1 SO max 4.6 Libeccio 60 % 1009 hPa 13 nubi sparse +14.2° perc. +12.7° Assenti 3.9 OSO max 5.5 Libeccio 40 % 1008 hPa 16 cielo coperto +11.5° perc. +10° Assenti 4.2 SE max 4.3 Scirocco 46 % 1007 hPa 19 cielo coperto +10.8° perc. +9.3° Assenti 11.2 SSE max 24.5 Scirocco 51 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +11.9° perc. +11° 0.5 mm 14.9 SSE max 37.7 Scirocco 69 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.