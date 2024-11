Previsioni Meteo Iglesias: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Iglesias indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C, mentre l’umidità rimarrà alta, raggiungendo il 90%. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno ulteriormente, portando a un mattino luminoso e soleggiato.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo sarà per lo più coperto da nubi sparse, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 15,4°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 9,1 km/h. L’umidità rimarrà elevata, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, e si assisterà a un aumento delle temperature, che toccheranno i 24,1°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di cielo sereno favoriranno una sensazione di calore, con temperature percepite che raggiungeranno i 23,7°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 17%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo la giornata piacevole.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si manterranno attorno ai 21,4°C. Il cielo sarà per lo più sereno, con occasionali poche nuvole. L’umidità si attesterà intorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si manterrà su valori normali, attorno ai 1023 hPa. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,9°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nubi sparse. L’umidità continuerà a mantenersi alta, ma senza alcuna previsione di pioggia. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Iglesias si prospettano favorevoli, con un clima mite e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 24°C, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. La stabilità atmosferica suggerisce che non ci saranno cambiamenti significativi nel breve termine, permettendo di godere di un autunno piacevole nella regione.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.5° perc. +15.5° Assenti 7.1 E max 7.7 Levante 92 % 1023 hPa 5 poche nuvole +15.1° perc. +15° Assenti 7.4 E max 7.8 Levante 91 % 1023 hPa 8 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° Assenti 4.7 E max 6 Levante 72 % 1024 hPa 11 poche nuvole +23.7° perc. +23.4° Assenti 0.6 OSO max 3 Libeccio 47 % 1023 hPa 14 cielo sereno +22.9° perc. +22.6° Assenti 6 ONO max 6.4 Maestrale 52 % 1022 hPa 17 poche nuvole +17.1° perc. +16.9° Assenti 1.3 NNO max 2.5 Maestrale 78 % 1024 hPa 20 poche nuvole +16.2° perc. +16° Assenti 5.8 E max 5.7 Levante 78 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 2.3 E max 3.9 Levante 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:19

