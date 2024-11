Previsioni Meteo Iglesias: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Iglesias indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvole e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio.

Nella mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature che varieranno da 14°C a 18°C. La copertura nuvolosa si intensificherà progressivamente, portando a un cielo più coperto nel pomeriggio. Le previsioni del tempo segnalano che, a partire dalle ore 13:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 12 km/h e i 18 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo un massimo di 15,5°C alle ore 17:00. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’80%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera potrebbe risultare umida e fresca.

La sera porterà un leggero miglioramento, con un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, mentre la velocità del vento diminuirà leggermente. La notte successiva si presenterà con nuvole sparse, mantenendo una temperatura simile a quella della sera.

In conclusione, le previsioni meteo per Iglesias nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa che potrebbe alternarsi tra momenti di sereno e nuvoloso. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° Assenti 9.1 NO max 14.6 Maestrale 89 % 1016 hPa 5 nubi sparse +13.7° perc. +13.4° Assenti 9.2 NO max 14.8 Maestrale 89 % 1016 hPa 8 nubi sparse +16.6° perc. +16.2° Assenti 12.3 NO max 24.6 Maestrale 73 % 1017 hPa 11 nubi sparse +18.3° perc. +17.9° Assenti 18.5 NO max 26.5 Maestrale 66 % 1017 hPa 14 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 16.2 ONO max 26.8 Maestrale 74 % 1016 hPa 17 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 13.2 NO max 25.5 Maestrale 80 % 1017 hPa 20 nubi sparse +14° perc. +13.7° Assenti 9.9 NO max 17.8 Maestrale 83 % 1018 hPa 23 nubi sparse +14° perc. +13.6° Assenti 8.7 ONO max 15.9 Maestrale 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 17:07

