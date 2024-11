Previsioni Meteo Iglesias: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Lunedì 25 Novembre a Iglesias si presenterà con condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 10,6°C, con una leggera brezza proveniente da est. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1028 hPa, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno all’88%. Queste condizioni si protrarranno anche nelle prime ore del mattino, quando le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,5°C intorno a mezzogiorno.

Nel dettaglio, la mattina di Lunedì si caratterizzerà per cieli completamente sereni e temperature che varieranno da un minimo di 10,9°C alle 06:00 fino a un massimo di 19,8°C alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 8,1 km/h e i 10,9 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da est. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che toccheranno il picco di 20,6°C alle 13:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento si manterranno leggere, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 46%, rendendo l’atmosfera gradevole e ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 12,5°C alle 21:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la transizione verso la notte. L’umidità si manterrà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mostrare valori stabili.

In conclusione, le previsioni meteo per Iglesias indicano un Lunedì all’insegna del bel tempo e di temperature miti, perfetto per godere delle attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che rimarranno sopra la media stagionale. Pertanto, si consiglia di approfittare di questa situazione meteorologica per trascorrere del tempo all’aperto e godere del clima mite che caratterizzerà la settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Iglesias

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.6° perc. +10° Assenti 10.4 E max 13.6 Levante 87 % 1027 hPa 5 cielo sereno +10.8° perc. +10.3° Assenti 10.2 ENE max 13.3 Grecale 91 % 1026 hPa 8 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 8.9 E max 14.2 Levante 78 % 1026 hPa 11 cielo sereno +19.8° perc. +19.2° Assenti 8.1 SE max 12.1 Scirocco 52 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20° perc. +19.4° Assenti 6.9 S max 9.6 Ostro 48 % 1022 hPa 17 cielo sereno +13.4° perc. +12.9° Assenti 2.2 SE max 2.9 Scirocco 83 % 1022 hPa 20 cielo sereno +12.6° perc. +12.1° Assenti 4.4 ENE max 4.7 Grecale 82 % 1023 hPa 23 cielo sereno +11.9° perc. +11.3° Assenti 6.2 E max 6.5 Levante 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 17:04

