Previsioni Meteo Iglesias: il bollettino per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre, Iglesias si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un alternarsi di nubi sparse e piogge leggere. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,2°C durante la notte a un massimo di 18,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 22,2 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando tra l’85% e il 93%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1016 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 7%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 12,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con poche nuvole che inizieranno a comparire. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 15,8°C entro le 08:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, rendendo la mattinata piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17,4°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che raggiungeranno il 21%. Le condizioni meteo si faranno più instabili, e si prevede che nel tardo pomeriggio e nella sera possano verificarsi piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con un incremento della copertura nuvolosa fino al 53%.

Nella sera, le piogge si intensificheranno, con precipitazioni che potrebbero raggiungere i 0,34 mm. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, attorno ai 15°C, e l’umidità si attesterà intorno al 92%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest, rendendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Iglesias indicano un martedì variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge leggere. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, suggerendo che i residenti dovrebbero prepararsi a condizioni meteo più instabili.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 6.7 NO max 10.2 Maestrale 86 % 1018 hPa 5 poche nuvole +12.4° perc. +11.9° Assenti 5.8 NO max 8.8 Maestrale 88 % 1017 hPa 8 poche nuvole +15.8° perc. +15.4° Assenti 6.9 O max 14.5 Ponente 76 % 1018 hPa 11 nubi sparse +18.4° perc. +18° prob. 1 % 14.3 O max 19.8 Ponente 64 % 1017 hPa 14 poche nuvole +18° perc. +17.8° prob. 13 % 14.6 O max 21.3 Ponente 71 % 1016 hPa 17 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° prob. 25 % 6.7 O max 9.5 Ponente 92 % 1017 hPa 20 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° prob. 29 % 7.7 OSO max 12.5 Libeccio 89 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.34 mm 8.6 OSO max 17.4 Libeccio 92 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 17:06

