Previsioni Meteo Iglesias: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

Le condizioni meteo di Mercoledì 6 Novembre a Iglesias si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 22°C. Nel pomeriggio, si prevede un incremento delle precipitazioni, che porteranno a piogge leggere e moderate, con un picco di intensità verso le ore centrali della giornata. La serata si concluderà con un graduale miglioramento, ma non mancheranno momenti di nuvolosità.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno relativamente tranquille, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale che varierà dal 21% al 45%. La mattina inizierà con cielo coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 97% intorno alle 07:00, e le temperature saliranno fino a 18°C entro le 08:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti prevalentemente da est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 15:00. La temperatura scenderà gradualmente, raggiungendo un massimo di 21,9°C alle 13:00, per poi attestarsi intorno ai 15°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 71%, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che potrebbero arrivare a 1,09mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con possibilità di piogge leggere fino a tarda serata. La probabilità di precipitazioni si manterrà attorno al 10-15%, ma non si prevedono eventi significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Iglesias nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Giovedì e Venerdì si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, con massime che potrebbero superare i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la situazione potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Iglesias

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 4.5 E max 4.8 Levante 88 % 1023 hPa 5 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 4.9 ENE max 5 Grecale 89 % 1024 hPa 8 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 4.5 E max 5.2 Levante 71 % 1025 hPa 11 cielo coperto +21.8° perc. +21.4° Assenti 1.9 OSO max 3.9 Libeccio 54 % 1025 hPa 14 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° prob. 1 % 7.1 O max 6.6 Ponente 57 % 1024 hPa 17 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.75 mm 2.6 N max 3.8 Tramontana 89 % 1025 hPa 20 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° prob. 15 % 5.9 E max 5.7 Levante 89 % 1025 hPa 23 nubi sparse +14.6° perc. +14.5° prob. 10 % 6.9 E max 7.2 Levante 92 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:16

